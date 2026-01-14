СК задержал главврача и завотделением реанимации новокузнецкого роддома

В Кемеровской области сотрудники Следственного комитета задержали главного врача и заведующего отделением реанимации Новокузнецкого родильного дома № 1. Они проходят по уголовному делу о гибели младенцев.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, в настоящее время с участием подозреваемых проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.