Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 10:15

Происшествия

СК задержал главврача и завотделением реанимации новокузнецкого роддома

СК задержал главврача и завотделением реанимации новокузнецкого роддома

На 20-м километре МКАД столкнулись грузовик, автобус и "Газель"

Пассажирский поезд врезался в кран на северо-востоке Таиланда

Конфликт с неаккредитованным инструктором произошел в спорткомплексе в Москве

Грузовик опрокинулся на внешней стороне МКАД в районе пересечения с Липецкой улицей

Новости регионов: "Роскосмос" показал спутниковые снимки снежного циклона над Камчаткой

Столичные врачи направлены в Новокузнецк для расследования трагедии в роддоме

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 января

"Московский патруль": столичная полиция провела рейд против псевдобаров

"Московский патруль": сотрудники ГАИ задержали наркодилера на Измайловском шоссе

В Кемеровской области сотрудники Следственного комитета задержали главного врача и заведующего отделением реанимации Новокузнецкого родильного дома № 1. Они проходят по уголовному делу о гибели младенцев.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, в настоящее время с участием подозреваемых проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика