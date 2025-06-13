Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье

Семь человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на Симферопольском шоссе 13 июня. Автобус следовал по маршруту Чехов – Москва. По факту аварии возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на этом участке затруднено.

Городские службы Москвы просят горожан быть внимательнее на улице во время непогоды. В некоторых районах города уже наблюдается гроза со шквалистым ветром, а также град. Кроме того, в столице увеличилась влажность воздуха, а температура воздуха опустилась.

В связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке отменяются рейсы. Например, эмиратская авиакомпания flydubai объявила, что не отправит из Москвы в Дубай самолеты, которые должны были вылететь в ближайшие дни. Перевозчик пообещал трем тысячам пассажиров вернуть деньги за билеты.

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