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13 мая, 21:45

Происшествия

Пострадавшие при обрушении дома в Белгороде сотрудники МЧС идут на поправку

Пострадавшие при обрушении дома в Белгороде сотрудники МЧС идут на поправку

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Сотрудники МЧС, которые пострадали при повторном обрушении дома в Белгороде, идут на поправку. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы министерства Александр Куренков.

Между тем цветы и мягкие игрушки появились на стенде Белгородской области на выставке-форуме "Россия". Их приносят гости, чтобы почтить память погибших в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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