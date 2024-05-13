Пострадавшие при обрушении дома в Белгороде сотрудники МЧС идут на поправку

Сотрудники МЧС, которые пострадали при повторном обрушении дома в Белгороде, идут на поправку. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы министерства Александр Куренков.

Между тем цветы и мягкие игрушки появились на стенде Белгородской области на выставке-форуме "Россия". Их приносят гости, чтобы почтить память погибших в результате обстрелов со стороны ВСУ.

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