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13 мая, 11:45

Происшествия

В Белгородской области объявлена угроза ракетной опасности

В Белгородской области объявлена угроза ракетной опасности

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В Белгороде и на всей территории Белгородской области объявлена угроза ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Жителей призвали укрыться в помещениях без окон или специальных местах.

Накануне Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате погибли 19 человек. Еще свыше 30 жителей находятся в пунктах временного размещения – их квартиры были разрушены.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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