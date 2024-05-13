В Белгородской области объявлена угроза ракетной опасности

В Белгороде и на всей территории Белгородской области объявлена угроза ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Жителей призвали укрыться в помещениях без окон или специальных местах.

Накануне Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате погибли 19 человек. Еще свыше 30 жителей находятся в пунктах временного размещения – их квартиры были разрушены.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.