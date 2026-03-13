13 марта, 06:30

Новости мира: спецслужбы США установили личность мужчины, атаковавшего синагогу в Мичигане

Спецслужбы США установили личность мужчины, который атаковал синагогу в Мичигане. Им оказался 41-летний уроженец Ливана, он въехал в страну в 2011 году по иммиграционной визе как супруг гражданки США.

Нападение произошло 12 марта. Мужчина, вооруженный винтовкой, въехал на автомобиле в синагогу в пригороде Детройта. Сотрудники службы безопасности открыли по нему огонь и застрелили его. Как сообщили в полиции, при осмотре места происшествия, в машине обнаружили большое количество взрывчатки.

Китай отправил в космос 2 экспериментальных спутника Shiyan-30. Ракета-носитель стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Запуск прошел в штатном режиме и к моменту спутники успешно вышли на заданную орбиту. Аппараты этой серии предназначены для проведения научных исследований, мониторинга состояния окружающей среды и тестирования новых технологий в космосе.

