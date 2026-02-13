На Пресненском Валу приступили к восстановлению дома после пожара

Восстановительные работы идут в доме на Пресненском Валу в Москве, где ранее произошел пожар. Выгорело 8 этажей, больше всего пострадали лестничные пролеты и шахта лифта. Специалисты обследуют помещения и приводят их в порядок.

Жители временно разместились в гостиницах, город оказал им необходимую поддержку. Адвокат Максим Калинов заявил, что ситуация неоднозначная. По его словам, причиной мог стать поджог или ненадлежащее хранение воспламеняющихся веществ.

