Конфликт между сноубордистом и охраной произошел в московском горнолыжном комплексе

В одном из крупнейших горнолыжных комплексов Москвы произошел конфликт между сноубордистом и сотрудниками лыжного патруля. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как охранники грубо скручивают спортсмена. По одной из версий, пострадавший является частным тренером.

Официальный представитель спортивного комплекса "Кант" заявил, что распространенное в Сети видео вырезано из общего контекста и смонтировано. По версии комплекса, физическая агрессия была инициирована со стороны неаккредитованного инструктора, а сотрудники патруля лишь применили самооборону.

