Врачи из Москвы проведут проверку в Новокузнецке после гибели младенцев в роддоме

Врачи из столичного Научного медицинского центра имени В. И. Кулакова вошли в состав группы, которая прибудет 14 января в Новокузнецк, чтобы оценить работу местной службы родовспоможения. В одном из роддомов за праздники умерли 9 младенцев.

О проблемах с обслуживанием в стационаре женщины сообщали и ранее. В течение 10 лет там провели около 100 проверок.

