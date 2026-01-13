Комиссия из Москвы проведет проверку в Новокузнецке после гибели младенцев в роддоме

Московские врачи вылетят в Новокузнецк в составе группы, которая должна проверить местную службу родовспоможения. Комиссию возглавляет руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

В новокузнецком роддоме погибли девять новорожденных. Само отделение закрыто на карантин по ОРВИ. Акушерам-гинекологам, педиатрам и другим специалистам предстоит разобраться, что стало причиной смерти детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.