Комиссия из Москвы проведет проверку в Новокузнецке после гибели младенцев в роддоме
Московские врачи вылетят в Новокузнецк в составе группы, которая должна проверить местную службу родовспоможения. Комиссию возглавляет руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
В новокузнецком роддоме погибли девять новорожденных. Само отделение закрыто на карантин по ОРВИ. Акушерам-гинекологам, педиатрам и другим специалистам предстоит разобраться, что стало причиной смерти детей.
