Новости мира: число погибших в результате обрушения свалки на Филиппинах выросло до 10

Число погибших в результате обрушения свалки на Филиппинах возросло до 10, еще 26 человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается пятый день. ЧП произошло в пригороде Себу 8 января. Огромная гора мусора рухнула на административные здания. Местные власти сообщили, что 18 выживших после катастрофы проходят лечение в больницах.

В Миннеаполисе студенты устроили забастовку. Они протестуют против действий иммиграционной и таможенной службы США. Ранее федеральные агенты применили слезоточивый газ, разгоняя толпу в этом городе. Там во время митинга, который также был организован против депортации нелегалов, была убита 37-летняя поэтесса Рене Николь Гуд. После этого обстановка накалилась, и акции проходят практически по всей стране.

