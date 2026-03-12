Новости мира: рыбный рынок загорелся в Нью-Дели

Пожар произошел в столице Индии Нью-Дели. Там загорелся рыбный рынок. В соцсетях появились видео с охваченными пламенем павильонами. Как сообщают местные телеканалы, огонь уничтожил несколько магазинов и перебросился на трущобы у рынка. Сгорели от 300 до 400 хижин. О пострадавших пока ничего не известно. На тушение огня отправили более 20 пожарных машин. Несмотря на позднее время, вокруг собрались десятки прохожих.

Власти Аргентины готовятся к экстренным мерам, чтобы спасти людей от сильных наводнений. Сильнее всего пострадала самая густонаселенная провинция Тукуман на северо-западе страны. Там остались без света более 200 тысяч человек. Синоптики прогнозируют новые сильные грозы.

