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12 марта, 21:30

Происшествия

Сервис каршеринга объяснил, как подростки в ТиНАО получили машину в аренду

Сервис каршеринга объяснил, как подростки в ТиНАО получили машину в аренду

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Сервис каршеринга объяснил, как подростки получили машину в аренду, а потом попали на ней в аварию.

По данным компании, автомобиль оказался открыт. Предыдущий пользователь не завершил аренду, этим и воспользовались школьники в ТиНАО. За руль сел 17-летний подросток и врезался в фонарь. В результате ДТП пострадали двое – сам водитель и его пассажир. Прокуратура начала проверку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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