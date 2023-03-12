Сервис каршеринга объяснил, как подростки в ТиНАО получили машину в аренду

Сервис каршеринга объяснил, как подростки получили машину в аренду, а потом попали на ней в аварию.

По данным компании, автомобиль оказался открыт. Предыдущий пользователь не завершил аренду, этим и воспользовались школьники в ТиНАО. За руль сел 17-летний подросток и врезался в фонарь. В результате ДТП пострадали двое – сам водитель и его пассажир. Прокуратура начала проверку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.