Двух человек спасли при тушении возгорания на востоке Москвы. Их осматривают медики. Об этом сообщили в МЧС. Как стало известно ранее, на 2-ой Пугачевской улице загорелись балконы на четырех этажах одного из жилых домов.

Еще одно ЧП произошло на востоке Москвы. Серьезная авария случилась на улице 9-ая Парковая, в районе дома 50. Такси врезалось в дерево. Информации о пострадавших не было, однако машина сильно повреждена. Пробок в районе ДТП нет. На месте работает полиция и патруль.

Причины сбоя в аэропорту Домодедово, из-за которого там выстроились очереди, удалось устранить. Об этом рассказали в компании "Уральские авиалинии". 28 июня около стоек регистрации скопилось огромное число людей. Пассажиры не могли получить свой посадочный.

Преемник McDonald's "Вкусно и точка" планирует открыть все свои рестораны в ближайшее время. Пока из более 800 заведений работают около 140. Однако владельцы надеются, что уже в сентябре можно будет попасть и в остальные. Правда, некоторые иностранные поставщики не хотят сотрудничать с обновленной сетью, а потому в компании рассчитывают работать в основном с отечественными производителями.

Покупатели изучают "Авито" и Wildberries в поисках товаров из IKEA. В оффлайн-магазинах шведского бренда распродажа пока только для сотрудников. Причем они могут пройти по торговым залам ровно столько раз, сколько захотят. Согласно данным на 2019 год, всего в компании около 200 тысяч сотрудников. Так что обычные покупатели могут попросту не дождаться своей очереди на распродажу.

США внесли в санкционные списки еще более 50 физических лиц и свыше 110 компании.

Греция с 29 июня по 1 июля приостанавливает работу визового центра в России.

Городские службы в Москве работают в режиме повышенной готовности из-за жары. Спецтехника весь день поливала улицы. Таким образом защищая асфальт от перегрева. Сегодня в городе было до 26 градусов. По сравнению со вчерашним днем – немного прохладнее. Однако на солнце воздух все равно раскаляется, так что можно получить ожоги или тепловой удар. Из-за повышенной нагрузки энергетики увеличили количество профилактических осмотров на объектах. А после захода солнца в городе усилено поливают все клумбы, газоны и деревья.

Торнадо обрушилось на побережье Нидерландов. Как пишут местные СМИ, там по меньшей мере один человек погиб и еще 10 пострадали. Сообщается, что смерч валил деревья и срывал крыши с домов. У некоторых в результате обрушились фасады. В Нидерландах торнадо бывают каждый год. Однако последний смертельный ураган в стране случался 30 лет назад.

В Италии объявлен самый высокий уровень погодной опасности. На полуострове сейчас жара больше 40 градусов. Целые города затянуты дымом от природных пожаров. Сплошной смог, видимость не превышает пары десятков метров. В середине дня термометры могут показать и все 50. При такой погоде итальянцы предпочитают не выходить на улицу. Власти тоже рекомендуют остаться дома.

Строительный кран упал на бытовку охранника из-за сильного ветра. Сторож, который находился внутри, погиб. Это произошло в Пензе. В соцсетях появилось видео, как кран падает во время сильного дождя с грозой. Следователи в Пензе возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на строительной площадке. Ведется проверка.

Двух собак спасли на Сахалине – животные там провалились в битум. Одного пса вытащили из западни неравнодушные прохожие, а вот второму повезло куда меньше – животное застряло основательно. В итоге пришлось вызывать спасателей. Когда они приехали, собака уже тяжело дышала и не реагировала на окружающих. К счастью, ее также удалось вызволить. После чего животных доставили в благотворительный фонд. Сейчас с ними все в порядке.

Большая столичная стройка продолжается. Участок юго-восточной хорды с путепроводом через реку Городню готов уже почти наполовину. Трасса длиной в пять километров от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД станет частью Московского скоростного диаметра.

В Москве уже начали подготовку к зиме. Есть виды работ, которые нужно успеть закончить до наступления холодов. Как рассказал заммэра Петр Бирюков, сейчас в работе одновременно около 8 тысяч объектов, в том числе городские поликлиники – их капитально ремонтируют. Причем с опережением графика. По словам Бирюкова, поликлинику площадью 5 тысяч квадратных метров по нормативу нужно ремонтировать два года. Срок сокращают до 6 месяцев. При этом качество работ не страдает. Помимо поликлиник, сейчас в городе ремонтируют школы, социально значимые объекты, меняют асфальт, благоустраивают дворовые территории. На всех этих работах задействовано около 100 тысяч человек.

Порядка тысячи детей Донбасса посетят "Орленок" и "Артек".

Депутаты от ЛДПР внесли в Думу проект об увеличении штрафов за навязывание услуг.

Болгария вышлет советника-посланника посольства РФ, генконсулов в Варне и Русе.

