12 февраля, 22:15

Происшествия

Издевавшейся над детьми женщине-опекуну из Подмосковья грозит до 5 лет лишения свободы

Создатель одной из самых известных сект России "Бог Кузя" возобновил деятельность в Москве

Автомобиль врезался в ограждение в Трехгорке

Истязавшая детей-инвалидов женщина не признала вину в суде в Подмосковье

Новости мира: огромная воронка образовалась посреди дороги в Шанхае

Жительница комплекса "Савеловский Сити" рассказала о подробностях пожара

Заседание по делу издевавшейся над 10 детьми женщины в Подмосковье назначено на 4 марта

Пожар потушили в ЖК "Савеловский Сити"

МЧС сообщили об эвакуации 30 человек при пожаре в ЖК "Савеловский Сити"

Пожарные начали работать на месте возгорания в ЖК "Савеловский Сити"

Опекуну Эльвире Сарычевой из Подмосковья, издевавшейся над детьми, может грозить штраф и реальные сроки лишения свободы до 5 лет, заявил юрист Юрий Капштык.

Женщину обвиняют по трем статьям: истязание в отношении двух или более несовершеннолетних, неисполнение обязанностей по воспитанию и кража.

Судебное заседание в закрытом формате состоялось 12 февраля. Следующее слушание назначено на 4 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

