12 февраля, 22:15
Издевавшейся над детьми женщине-опекуну из Подмосковья грозит до 5 лет лишения свободы
Опекуну Эльвире Сарычевой из Подмосковья, издевавшейся над детьми, может грозить штраф и реальные сроки лишения свободы до 5 лет, заявил юрист Юрий Капштык.
Женщину обвиняют по трем статьям: истязание в отношении двух или более несовершеннолетних, неисполнение обязанностей по воспитанию и кража.
Судебное заседание в закрытом формате состоялось 12 февраля. Следующее слушание назначено на 4 марта.
