Детский омбудсмен рассказала о состоянии найденной в подъезде Москвы девочки

Новорожденная девочка, найденная в подъезде, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Младенца обнаружил жилец дома на улице Паромной на юге столицы. Девочке примерно семь дней. Мать уже задержали, вину она признала. По предварительным данным, она приехала к дому, где раньше жила, на такси, оставила младенца на лестничной клетке и уехала. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

