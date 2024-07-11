Новости регионов: крупное ДТП произошло в Дагестане

Крупное ДТП произошло в Дербентском районе Дагестане. Пассажирская "ГАЗель" столкнулась с легковушкой и улетела в кювет. Погиб ребенок, еще 17 человек пострадали, сообщили в Минздраве региона. Среди госпитализированных – трое несовершеннолетних. По оценкам врачей, у них травмы средней тяжести.

Между тем в городе Серов Свердловской области сильный ветер повалил деревья и уличные конструкции. А после ливня с градом затопило часть улиц. Местами вода доходила машинам до капота. При этом пешеходам приходилось пересекать дороги вброд выше колена. Сейчас коммунальщики устраняют последствия непогоды.

Тем временем лесная трава горит в труднодоступной местности под Судаком. Как сообщают в МЧС, огонь уже охватил 15 гектаров. Тушение осложняют жара и ветер. Бороться с огнем помогают два вертолета Ми-8. Они уже несколько раз сбрасывали воду. В МЧС добавили, что на помощь направлены дополнительные силы.

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