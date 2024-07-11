Крыша жилого дома загорелась в подмосковном Подольске

Крыша жилого дома загорелась в центре подмосковного Подольска, рассказал глава городского округа Григорий Артамонов.

"При тушении задействовано пять единиц техники. При необходимости готовы привлечь дополнительные расчеты", – написал он в своем телеграм-канале.

Все жители дома, расположенного на улице Веллинга, уже эвакуированы, пострадавших нет, добавил глава муниципалитета. Сейчас на месте инцидента развернут оперативный штаб, где волонтеры раздают воду, а также организовано питание.

На время работы пожарных, подчеркнул Артамонов, жители могут разместиться внутри автобусов. Вопрос о временном размещении жителей, чьи квартиры пострадали, сейчас прорабатывается городскими властями.



Видео: телеграм-канал Readovka

Инцидентом уже заинтересовались в подмосковной прокуратуре, где пообещали установить все обстоятельства пожара, рассказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что возгорание произошло на 9-м этаже многоквартирного дома. Теперь сотрудники прокуратуры не только проконтролируют установление причин возгорания, но и законность возведения надстройки на последнем этаже дома.

Ранее битум загорелся на крыше столичного жилого дома на Рублевском шоссе. Площадь возгорания составила три квадратных метра, однако огонь удалось устранить до прибытия пожарных.

До этого пожар произошел на кровле жилого дома в Батайске Ростовской области. Огонь охватил площадь до 700 квадратных метров. Удалось эвакуировать 20 человек, а также домашних животных жителей – шиншиллу, хомяка, трех котов, котенка и собаку. Позже возгорание ликвидировали.

