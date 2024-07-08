Новости мира: Байден заявил, что не намерен выходить из предвыборной гонки

Президент США Джо Байден сообщил руководству демократов в конгрессе, что не намерен выходить из предвыборной гонки. Он также заявил, что уверен в победе над республиканцем Дональдом Трампом. При этом, по словам президента, он все же не закрывает глаза на многочисленные опасения, которые появились после их дебатов.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон не принял отставку премьер-министра республики Габриэля Атталя. По данным СМИ, глава государства попросил премьера "временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране". После выборов во Франции прошло более 50 манифестаций.

Тем временем в Испании шесть человек пострадали во время забега с быками. Эта традиция считается одним из главных развлечений Фестиваля в честь покровителя Наварры. Забег длился всего около трех минут, однако в нем приняли участие сотни людей. Они пробежали по узким улицам, а в это время за ними неслись выпущенные из загона быки.

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