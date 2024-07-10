10 июля, 07:15Происшествия
Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 "Урал" в Люберцах
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства серьезной аварии, которая произошла во вторник, 9 июля, вечером в Люберцах. Там из-за поломки остановилась грузовая "ГАЗель", на место прибыл и экипаж Госавтоинспекции. Потом в "ГАЗель" врезался "МАЗ", после чего от удара та столкнулась с патрульным автомобилем ГАИ. При этом "МАЗ" продолжил движение и по инерции врезался в еще один легковой автомобиль.
В результате аварии два пассажира легковушки пострадали, а ее водитель скончался на месте. Также погиб водитель "ГАЗели".
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