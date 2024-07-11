Новости регионов: лесной пожар охватил 15 гектаров труднодоступной местности под Судаком

Трава загорелась в труднодоступной местности под Судаком в Крыму. Как сообщают в ГУ МЧС по республике, огонь охватил 15 гектаров. Тушение осложняют жара и ветер. Бороться с огнем помогают два вертолета Ми-8, которые уже несколько раз сбрасывали воду. На помощь в тушении огня уже направлены дополнительные силы и средства.

Тем временем Центробанк вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций. Теперь пунктов, которыми будут руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, – шесть. Приостанавливаться будут переводы на счета, по которым ранее уже совершались мошеннические операции. Также банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций. Например, от операторов связи – о том, что перед переводом была зафиксирована подозрительная телефонная активность.

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