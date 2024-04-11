Новости регионов: землетрясение произошло на северо-западе от Майкопа

На северо-западе от Майкопа произошло землетрясение. ЧП случилось 01:30 11 апреля по московскому времени. Местные жители рассказали о трех сильных толчках. По словам специалистов, очаг катаклизма залегал на глубине около 10 километров.

В Воронежской области загорелось поле, где выращивают кукурузу. Как сообщили в региональном МЧС, огонь охватил около 3 гектаров по кромке поля. Пожарные тушат огонь, а в МЧС выясняют, что стало причиной возгорания. В первую очередь они проверяют информацию о так называемом нелегальном пале сухой травы.

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