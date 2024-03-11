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Новости

11 марта, 20:00

Происшествия

Новости регионов: пожар произошел в жилом доме в Дагестане

Новости регионов: пожар произошел в жилом доме в Дагестане

Новости регионов: несколько лыжниц получили травмы на Спартакиаде на Красной Поляне

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В дагестанском городе Избербаш загорелся жилой дом. Как сообщают СМИ, его хозяин получил ожоги 80% тела. Мужчина уже доставлен в ожоговое отделение больницы в Махачкале. Очевидцы ЧП пытались спасти от огня машину, припаркованную у дома. Несколько человек вручную вытолкали автомобиль на дорогу.

Тем временем последнюю пострадавшую в горах Сочи лыжницу 11 марта выписали из больницы. Массовый завал вместо массового старта произошел 8 марта. Несмотря на плохую погоду, праздничные соревнования в рамках Спартакиады отменять не стали. На дистанции девушки стали падать и сбивать друг друга. Пострадали как минимум 17 человек. Кто виноват в случившемся, выяснят Федерация лыжных гонок РФ и прокуратура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоЕкатерина Фоменко
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