Две машины столкнулись на Хорошевском шоссе

На Хорошевском шоссе в Москве столкнулись два автомобиля: "Форд" и "Ниссан". По словам очевидцев, один из водителей не справился с управлением.

Машина вылетела на тротуар, где наехала на стойку с дорожным знаком, после чего автомобиль отбросило на дорогу в попутный "Ниссан". От удара машина перевернулась. В результате ДТП пострадал один человек. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.