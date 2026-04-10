10 апреля, 20:15Происшествия
Фонд "Яндекса" запустил сбор для пострадавших от наводнения в Дагестане
Благотворительный фонд "Яндекса" "Помощь рядом" запустил программу поддержки в связи с чрезвычайной ситуацией в Дагестане.
На специальной странице открыт сбор пожертвований в адрес некоммерческих организаций, которые работают в пострадавшем от наводнений регионе.
Пострадавшие получат помощь и от сервисов компании – "Такси", "Еда", "Доставка" и "Путешествия". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.