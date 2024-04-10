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10 апреля, 22:00

Происшествия

Новости регионов: паводок в Оренбурге достиг пика

Новости регионов: паводок в Оренбурге достиг пика

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Паводок в Оренбурге достиг пика. Об этом сообщил губернатор области Денис Паслер.

Уже подтоплено около 2 тысяч домов в городе. На данный момент высота воды в реке Урал у Оренбурга выросла до 10 метров 10 сантиметров. Для защиты от дальнейших подтоплений самолетом МЧС доставили водоналивные дамбы.

В Кургане снова прозвучали сирены. В регионе подтоплены более 180 домов и 280 приусадебных участков. Уровень воды в реках Уй и Тобол повышается. В МЧС сообщили, что продолжается эвакуация населения. Из опасной зоны вывезли более 4 тысяч человек. Основные силы спасателей направлены на работу по укреплению берегов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоДарья Тащина
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