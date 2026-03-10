Поиск детей в Звенигороде осложнил наступивший паводок

Поиск детей, пропавших на Москве-реке в Звенигороде, осложнил наступивший паводок. Для контроля ледохода специалисты применяют три дрона. Они смотрят видео с коптера и предупреждают группы о сходе больших льдин вниз по течению.

Водолазные группы работают с берега, плавательные средства мониторят акваторию. Используют сканеры бокового сканирования. Одна группа водолазов готова немедленно выехать и осуществить погружение в случае обнаружения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.