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10 февраля, 16:45

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Геофизик объяснил, как ядерные испытания могут быть связаны с землетрясением в Турции

Геофизик объяснил, как ядерные испытания могут быть связаны с землетрясением в Турции

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Специалисты по всему миру пытаются выяснить причины страшной катастрофы в Турции. В одном из российских СМИ появилась информация, что причиной землетрясения стали ядерные испытания. По информации издания, такое мнение озвучил геофизик Сергей Пулинец. Однако слова специалиста были переданы неверно.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец объяснил, как ядерные испытания могут быть связаны с землетрясением в Турции и Сирии. По словам специалиста, интенсивность ранее проведенных испытаний воздействовала на сейсмическую активность планеты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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