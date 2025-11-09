Форма поиска по сайту

09 ноября, 09:30

Происшествия

Блогер Мусаэлян снимал интимные свидания без согласия девушек

Блогер Арсен Мусаэлян оказался в центре скандала из-за скрытой съемки интимных свиданий. Полученные материалы он выкладывал в интернет и использовал для рекламы платных курсов по соблазнению. Потерпевшие девушки, не подозревавшие о съемке, объединились для подачи коллективного иска.

Съемка велась с помощью специальных очков, признанных в России шпионскими устройствами. Адвокаты подтверждают, что распространение таких записей является уголовным преступлением. Психологи отмечают возможные ментальные расстройства в поведении блогера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествия

