Блогер Мусаэлян снимал интимные свидания без согласия девушек

Блогер Арсен Мусаэлян оказался в центре скандала из-за скрытой съемки интимных свиданий. Полученные материалы он выкладывал в интернет и использовал для рекламы платных курсов по соблазнению. Потерпевшие девушки, не подозревавшие о съемке, объединились для подачи коллективного иска.

Съемка велась с помощью специальных очков, признанных в России шпионскими устройствами. Адвокаты подтверждают, что распространение таких записей является уголовным преступлением. Психологи отмечают возможные ментальные расстройства в поведении блогера.

