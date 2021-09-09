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Происшествия

06:15

Поиски двух человек продолжаются на месте взрыва газа в Ногинске

происшествия видео Иван Лозовой Кристина Курума Максим Сироткин

Спасатели продолжают поиск двух человек под завалами жилого дома в подмосковном Ногинске. Речь идет о двух девушках, судьба которых пока неизвестна.

Накануне из-под завалов извлекли тело четвертой жертвы. Ею оказалась женщина. Затем было обнаружено тело пятого погибшего – им оказался ребенок.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, хлопок газа привел к полному разрушению 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим. Празднование Дня города, 11 сентября, в Ногинске также отменено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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