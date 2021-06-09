Два человека пострадали в ДТП на Рублево-Успенском шоссе

На Рублево-Успенском шоссе перекрывали движение в районе "Горки-2". Там лоб в лоб столкнулись микроавтобус и внедорожник, последний улетел в кювет.

По предварительным данным, оба водителя пострадали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.