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Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту покушения на убийство подростка в столичном метро

Уголовное дело возбудили по факту покушения на убийство подростка в столичном метро

Пассажир метро, которого толкнули под поезд, оказался 15-летним подростком

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 15-летнего подростка в столичном метро, которого толкнули под прибывающий поезд на станции "Киевская". По данным следствия мужчина, находясь в одном из вестибюлей столичного метро, беспричинно толкнул 15-летнего подростка на железнодорожные пути.

Юноша не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Предварительно установлено, что подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего.

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