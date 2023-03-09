Уголовное дело возбудили по факту покушения на убийство подростка в столичном метро

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 15-летнего подростка в столичном метро, которого толкнули под прибывающий поезд на станции "Киевская". По данным следствия мужчина, находясь в одном из вестибюлей столичного метро, беспричинно толкнул 15-летнего подростка на железнодорожные пути.

Юноша не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Предварительно установлено, что подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего.