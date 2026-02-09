Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Алексеева получил указание в декабре 2025 года

Исполнитель покушения Любомир Корба заявил, что в декабре 2025 года получил указание ликвидировать генерал-лейтенанта ГРУ Владимира Алексеева. За выполнение задания ему обещали 30 тысяч долларов. После покушения ему было приказано лететь в Дубай, затем в Румынию, а оттуда в Киев, где его должна была встретить команда кураторов.

Покушение произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе, где Корба несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта. Установлены пособники: россиянин Виктор Васин, задержанный в Москве, и Зинаида Серебрицкая, которая успела выехать на Украину. По данным медиков, состояние раненого Алексеева в настоящее время стабильное.

