Дополнительный спецборт МЧС России приземлился в Турции

Еще один спецборт МЧС России приземлился в Турции. Он доставил дополнительную группировку спасателей и медиков. В городе Кахраманмараш, рядом с которым был эпицентр землетрясения, российские спасатели развернули автономный лагерь, а также аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками. Более 40 врачей готовы помогать пострадавшим.

В Сирии круглосуточно разбирают завалы. Там находятся 50 российских спасателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.