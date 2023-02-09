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Дополнительный спецборт МЧС России приземлился в Турции

Дополнительный спецборт МЧС России приземлился в Турции

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Еще один спецборт МЧС России приземлился в Турции. Он доставил дополнительную группировку спасателей и медиков. В городе Кахраманмараш, рядом с которым был эпицентр землетрясения, российские спасатели развернули автономный лагерь, а также аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками. Более 40 врачей готовы помогать пострадавшим.

В Сирии круглосуточно разбирают завалы. Там находятся 50 российских спасателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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