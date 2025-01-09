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09 января, 11:30

Происшествия

Новости регионов: неизвестный устроил опасный заезд в Тюмени

Новости регионов: неизвестный устроил опасный заезд в Тюмени

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Неизвестный устроил гонки с резкими торможениями и дрифтом прямо возле железнодорожного вокзала Тюмени. Желтый автомобиль ездил кругами и пугал прохожих опасными маневрами.

Тем временем полиция задержала подозреваемого в краже из магазина в Подмосковье. Как сообщили в местном МВД, злоумышленник вместе со своей знакомой ночью вскрыл дверь в торговую точку. Там они сложили товар в сумки и скрылись. Момент совершения преступления попал на камеры видеонаблюдения. Мужчину задержала полиция. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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