09 января, 11:30Происшествия
Новости регионов: неизвестный устроил опасный заезд в Тюмени
Неизвестный устроил гонки с резкими торможениями и дрифтом прямо возле железнодорожного вокзала Тюмени. Желтый автомобиль ездил кругами и пугал прохожих опасными маневрами.
Тем временем полиция задержала подозреваемого в краже из магазина в Подмосковье. Как сообщили в местном МВД, злоумышленник вместе со своей знакомой ночью вскрыл дверь в торговую точку. Там они сложили товар в сумки и скрылись. Момент совершения преступления попал на камеры видеонаблюдения. Мужчину задержала полиция. Возбуждено уголовное дело.
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