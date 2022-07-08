Врачи сообщили о смерти экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в больнице Нары после ранения в шею и сердце. Об этом на пресс-конференции заявили врачи, которые несколько часов боролись за жизнь 67-летнего политика.

На него напали во время подготовки к выступлению. Глубокие соболезнования японскому народу уже выразили в Кремле. Владимир Путин направил телеграмму вдове и матери Абэ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что экс-премьер был патриотом Японии, всегда отстаивал интересы своей страны и делал это дипломатическим путем.

Покушение на Абэ произошло на глазах десятков человек и попало на записи камер. Мужчина выстрелил в политика из самодельного дробовика. Уже в скорой помощи политик потерял сознание, затем пережил две клинических смерти. Врачи сделали переливание крови, но не не смогли его стабилизировать.

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