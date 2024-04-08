Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 15:15

Происшествия

Глава СК заслушал последние результаты расследования теракта в "Крокус Сити Холле"

Глава СК заслушал последние результаты расследования теракта в "Крокус Сити Холле"

Выпавшего из резиновой лодки рыбака спасли в Приморье

Новости регионов: уровень воды в Орске ночью может подняться до критических значений

Новости мира: в МИД РФ возмутились реакцией западных СМИ на теракт в "Крокусе"

Песков: ситуация с паводками требует напряженной работы местных властей

Более 6 тыс человек эвакуировали из подтопленных районов в Оренбургской области

Пожар вспыхнул на прогулочном судне в Тольятти

Новости мира: президент Финляндии призвал продолжить бои на Украине

Новости мира: 11 человек погибли из-за сильного шторма в Бангладеше

Новости регионов: Оренбургская область получит гуманитарную помощь от регионов РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал последние результаты расследования теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

На данный момент по уголовному делу установлены 11 лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления. Всем предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также следствием получены данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика