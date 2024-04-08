Глава СК заслушал последние результаты расследования теракта в "Крокус Сити Холле"

Председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал последние результаты расследования теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

На данный момент по уголовному делу установлены 11 лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления. Всем предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также следствием получены данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.