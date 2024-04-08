Новости регионов: уровень воды в Орске ночью может подняться до критических значений

В ночь на вторник, 9 апреля, уровень воды в Орске может превысить опасные значения. Власти призвали жителей, чьи дома находятся в зоне паводка, экстренно эвакуироваться. По прогнозам МЧС, масштабы бедствия продолжат расти, затопить может еще шесть тысяч зданий.

Между тем прогулочное судно загорелось в Тольятти. В порту работают пожарные. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

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