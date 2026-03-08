Новости мира: у входа в посольство США в Осло прогремел взрыв

В Осло у входа в посольство США прогремел взрыв. По данным норвежской полиции, здание получило незначительные повреждения, пострадавших нет. По словам очевидцев, возле американского посольства используют собак, дроны и вертолеты.

По меньшей мере 8 человек стали жертвами разрушительного торнадо в США. Стихия обрушилась на американские штаты Мичиган и Оклахома. Ветер достигал 130 километров в час. В результате разрушены дома, повреждена инфраструктура, а без электричества остались целые районы.

