График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

08 марта, 08:45

Происшествия

Новости мира: у входа в посольство США в Осло прогремел взрыв

Здание службы социального обеспечения Кувейта загорелось после удара

Фура и легковое авто столкнулись на Новорижском шоссе в Москве

Жители ЖК "Рассказовка" обратились в полицию после порчи их машин во дворе

В ТиНАО мужчина начал обливать кефиром припаркованные автомобили

Банкомат взорвался в отделении одного из банков подмосковного Путилково

Новости мира: пласт льда откололся от самого древнего в мире ледника Сан-Рафаэль

Собянин: система ПВО сбила один летевший к Москве БПЛА

"Московский патруль": силовики ликвидировали сеть нелегальных узлов связи в Москве

Такси врезалось в трамвай в Центральном Чертанове

В Осло у входа в посольство США прогремел взрыв. По данным норвежской полиции, здание получило незначительные повреждения, пострадавших нет. По словам очевидцев, возле американского посольства используют собак, дроны и вертолеты.

По меньшей мере 8 человек стали жертвами разрушительного торнадо в США. Стихия обрушилась на американские штаты Мичиган и Оклахома. Ветер достигал 130 километров в час. В результате разрушены дома, повреждена инфраструктура, а без электричества остались целые районы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпогодаза рубежомвидео

