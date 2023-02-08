Турецкое посольство в Москве объявило о сборе гуманитарной помощи. Жители столицы, желающие помочь пострадавшим от землетрясения жителям Турции, могут принести предметы первой необходимости в посольство страны. Нужны теплые вещи, палатки, обогреватели, одеяла, термосы, а также зарядки для телефонов и компьютеров.

Тем временем в самой Турции тысячи людей отправились на помощь пострадавшим. Трассы и аэропорты загружены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.