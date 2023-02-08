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Турецкое посольство в Москве объявило о сборе гуманитарной помощи

Турецкое посольство в Москве объявило о сборе гуманитарной помощи

Землетрясения магнитудой выше 5 зафиксированы в трех регионах Турции в течение 7 февраля

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Турецкое посольство в Москве объявило о сборе гуманитарной помощи. Жители столицы, желающие помочь пострадавшим от землетрясения жителям Турции, могут принести предметы первой необходимости в посольство страны. Нужны теплые вещи, палатки, обогреватели, одеяла, термосы, а также зарядки для телефонов и компьютеров.

Тем временем в самой Турции тысячи людей отправились на помощь пострадавшим. Трассы и аэропорты загружены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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