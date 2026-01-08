Первая группа россиян успешно покинула Йемен

Первая группа российских туристов, которые были заблокированы на йеменском острове Сокотра из-за внутреннего конфликта в стране, успешно покинула территорию Йемена. Как сообщило посольство России, соотечественники вылетели в Саудовскую Аравию рейсом "Йеменских авиалиний".

Еще два эвакуационных рейса ожидаются 8 и 9 января. При этом в МИД России призвали граждан воздержаться от любых поездок в Йемен в связи с нестабильной и опасной обстановкой в стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.