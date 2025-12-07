Генпрокуратуру попросили проверить звезд за рекламу мошеннических вилл на Бали

Генеральную прокуратуру России просят проверить возможную причастность российских знаменитостей к продвижению мошеннических схем блогера-застройщика Сергея Домогацкого. Он обещал построить на Бали виллы по 138 тысяч долларов, но около ста человек остались без денег и обещанного жилья.

Полиция продолжает получать заявления от пострадавших, которые утверждают, что стройка заморожена, а средства присвоены. По данным потерпевших, после подписания контрактов в 2022 году строительство либо не начиналось, либо было остановлено на этапе фундамента и стен.

