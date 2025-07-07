Организаторам забега в Хибинах грозит до 10 лет тюрьмы

Организаторам экстремального забега в Хибинах может грозить до десяти лет лишения свободы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как во время марафона в Мурманской области погибли два человека.

Участники ультрамарафона столкнулись с сильным ветром, дождем и туманом на перевалах, хотя и МЧС, и организаторы заранее предупреждали о плохой погоде. Несмотря на прогноз, забег не отменили. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают местонахождение организаторов и проводят допросы.

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