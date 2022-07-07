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08:30

Новости мира: неизвестные взорвали скрижали Джорджии в США

происшествияза рубежомвидеоНикита ПименовЕкатерина Фоменко

В США неизвестные взорвали знаменитые скрижали Джорджии. Полностью разрушена одна из плит. Злоумышленников разыскивают. Гранитный памятник в округе Элберт установили в 1980 году. Это монумент из 6-метровых плит весом 119 тонн с надписями на восьми современных и четырех древних языках. Памятник с неоднозначным текстом, который часто называют еще американский Стоунхендж, стал основанием для возникновения множества теорий заговора. Одно из посланий на плитах гласит, что нужно поддерживать человечество численностью менее 500 миллионов человек в вечном равновесии с природой.

В американской Флориде на глазах местной жительницы молния ударила в пикап, где находились ее муж и дети. Момент попал на камеру видеорегистратора. Никто не пострадал, кроме автомобиля. У него полностью сгорела электроника и семья думает, что теперь проще купить новую машину, чем вкладываться в ремонт старой.

В Северной Македонии 47 полицейских пострадали во время столкновений с протестующими. Это данные МВД республики. Люди, которые собрались у здания парламента, не хотят идти на уступки Болгарии ради членства в ЕС. Так называемый "французский план" требует от Северной Македонии признать в Конституции болгарское меньшинство, согласиться, что македонский язык является диалектом болгарского, и даже немного переписать историю страны. Только после этого София разблокирует переговоры Скопье с Евросоюзом по вступлению в ЕС.

На Шри-Ланке полиция и военные взяли под охрану заправки. Из-за топливного кризиса люди стоят в очередях за бензином по 3–4 дня. Часто вспыхивают драки. Вообще, власти до 10 июля запретили продавать топливо. Исключение сделали только для машин экстренных служб. Следующую поставку бензина ожидают только в конце месяца. А в министерстве энергетики заявили, что запасов топлива в стране хватит на один день. Экономический кризис, сильнейший за последние 70 лет, начался на Шри-Ланке из-за коронавируса. Во время пандемии сократился туризм, а это привело к нехватке иностранной валюты на закупку топлива.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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