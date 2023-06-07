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17:15

Общество

Новости часа: 36 населенных пунктов затоплены в Херсонской области

Новости часа: 36 населенных пунктов затоплены в Херсонской области

Новости часа: Собянин рассказал, что городской выпускной в Москве пройдет 24 июня

Мужчина спас девочку из горящего автомобиля в подмосковном Ступине

Грузовик застрял на путях в районе остановки "МГТУ имени Баумана"

Новости часа: МЧС доставит помощь в пострадавшие регионы Херсонской области

"Актуальный репортаж": ООН готова оказать помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

Грузовой автомобиль застрял на путях в районе Бауманской улицы

Около 1 300 человек эвакуировали с затопленных территорий Херсонской области

Новости часа: стало известно о 96 пострадавших от отравления сидром в РФ

Минздрав РФ обновил данные по случаям отравления сидром

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области 36 населенных пунктов оказались затоплены. Об этом сообщили местные власти.

Детям семи лет, которые еще не пошли в школу, будут предоставлены льготы на проезд. Соответствующий закон приняла Мосгордума.

До конца года в Москве откроют третий электробусный парк. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

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