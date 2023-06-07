Новости часа: 36 населенных пунктов затоплены в Херсонской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области 36 населенных пунктов оказались затоплены. Об этом сообщили местные власти.

Детям семи лет, которые еще не пошли в школу, будут предоставлены льготы на проезд. Соответствующий закон приняла Мосгордума.

До конца года в Москве откроют третий электробусный парк. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.