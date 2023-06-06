Академик РАН оценил предложение окрашивать метиловый спирт

Фото: Следственный комитет РФ

Окрашивание метилового спирта на производстве не окажет влияния на распространение контрафактного алкоголя. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на бывшего главу Роспотребнадзора, академика РАН Геннадия Онищенко.

По его словам, предложенные депутатом Госдумы Ярославом Ниловым меры не предотвратили бы отравление напитком "Мистер Сидр".

"Это старая песня, во что только его не красили в девяностые годы. Мафия, которая за этим стоит, выкрутится очередной раз. Поговорят, думаю, и закончится. Там и отдушки, и чтобы пахло, и вызывало рвотный рефлекс… Надо здесь найти ответ: как же это произошло? Этот господин, который возглавлял фабрику суррогатов, о чем он думал?" – отметил эксперт.

Он уточнил, что сидр представляет из себя естественное брожение яблок, если в нем использовался спирт, то это является фальсификацией. Академик указал, что при производстве настоящего сидра можно задействовать концентрированный сок, однако использование дрожжей указывает на нарушение. Онищенко также призвал обращать внимание на соблюдение технологий производства.

"Это просто один из эпизодов, когда ему подменили преднамеренно или случайно. Мы любим реагировать на эпизоды, а системно никто не хочет на это посмотреть. А Дума там пусть выдумывает себе. Это уже было, ничего нового в этом нет, ничего это не работало никогда", – резюмировал эксперт.

Ранее депутат ГД Ярослав Нилов заявил, что окрашивание метилового спирта до его поступления на склады и предприятия может помочь в предотвращении случаев массовых отравлений некачественной алкогольной продукцией.

Так, случаи отравления алкогольным напитком зафиксировали в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, а также в Чувашии и Удмуртии.

Первые случаи отравления выявили в Ульяновской области. Там количество погибших выросло до 20. Люди приобрели алкогольный напиток, который продавался в магазинах "Территория пива". Продукцию завозили в регион из Красноглинского района Самарской области.

По факту массового отравления Следственный комитет завел уголовное дело. В свою очередь, сотрудники Роспотребнадзора занимаются выявлением потенциально опасной продукции "Мистер Сидр" в продаже в Москве.

Новости часа: продукцию "Мистер Сидр" продолжили изымать по всей России