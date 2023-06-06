В ГД предложили окрашивать метиловый спирт после массовых отравлений сидром в РФ

Фото: Следственный комитет РФ

Окрашивание метилового спирта до его поступления на склады и предприятия может помочь в предотвращении случаев массовых отравлений некачественной алкогольной продукцией, заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. Об этом сообщает ТАСС.

Нилов направил соответствующее письмо с предложением министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Решение было принято после выявления случаев отравления алкогольным напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России.

"Одним из вариантов противодействия подобным инцидентам служит добавление в метиловый спирт специальных флуоресцентных чернил или иных красителей, а также придание ему специфического запаха во избежание путаницы и трагических ошибок", – написал он в письме.

Согласно действующим нормам, окрашивание и одорирование спирта происходит только после его поступления на склады, что не исключает выявления ошибок в хранении во время транспортировки продукта с завода-изготовителя.

В связи с этим Нилов просит обозначить позицию Минпромторга РФ в отношении ужесточения нормативов и введения обязательного окрашивания и одорирования метанола на стадии производства.

"Подобные технологии и оборудование широко применяются в РФ. Полагаю, практическая реализация данного предложения позволит устранить или минимизировать риск отгрузки с производственных мощностей неокрашенного вещества и предотвратить его применение для изготовления заведомо ядовитой алкогольной продукции", – отметил депутат.

Первые случаи отравления в РФ напитком "Мистер Сидр" были выявлены 5 июня в Ульяновской области. Все пострадавшие покупали напиток в сетевом магазине "Территория пива". Продукцию привозили в регион из Красноглинского района Самарской области.

Пострадавшие и погибшие есть в том числе в Самарской области. По последним данным, там погибли 7 человек, пострадали 13. В Удмуртии умер один юноша, еще одна женщина находится в больнице. Еще несколько случаев смерти от отравления выявили в Нижегородской и Пензенской областях.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Отмечалось, что сотрудники полиции задержали индивидуального предпринимателя, который, по версии следствия, может быть связан с произошедшим.



Стало известно о 28 погибших после отравления сидром в регионах РФ