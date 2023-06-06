Более 3 тонн продукции "Мистер Сидр" обнаружили в Севастополе

Фото: Следственный комитет РФ

Более 3 тонн напитка "Мистер Сидр" производства компании "Анди" обнаружили на складе в Севастополе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росалкогольрегулирование (РАР).

"В складском помещении на территории города (Севастополя. – Прим. ред.) обнаружена продукция ООО "Анди" <...> Объем выявленной продукции составил более 3 тонн. В настоящее время опасный алкоголь изымается для передачи на досудебное хранение", – указали в ведомстве.

Эксперты продолжают мероприятия по выявлению и пресечению нелегального оборота алкогольной продукции.

В РАР добавили, что неоднократно предупреждали о производстве алкогольных коктейлей под видом пивных напитков. Как объяснили в ведомстве, недобросовестные предприниматели используют в виде сырья нелегальный спирт, который не проходит никаких проверок качества. В связи с этим создаются риски использования при производстве метилового спирта.

Кроме того, почти 14 тысяч литров напитка "Мистер Сидр" изъяли на складах в Удмуртии. Распространение некачественного напитка также пресекли в Ульяновской, Нижегородской, Самарской и Пензенской областях.

По данным МВД РФ, в торговых сетях Ульяновской области нашли 216 тридцатилитровых кег с опасной продукцией. Пензенские полицейские проверили более 600 торговых объектов и изъяли свыше 1 700 литров сидра.

В Самаре сотрудники Госавтоинспекции остановили грузовой автомобиль, в котором были обнаружены пластиковые кеги общим объемом 810 литров и документы на получение алкогольной продукции под маркой "Мистер Сидр". В складских помещениях и магазинах на территории Мордовии правоохранители изъяли более 250 литров пивного напитка.

5 июня в стране начали фиксировать случаи массового отравления алкоголем, в частности сидром. Как позже стало известно, всего в российских регионах от отравления продукцией "Мистер Сидр" скончались 28 человек, еще десятки человек пострадали.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Во время следственных мероприятий правоохранители задержали индивидуального предпринимателя, который, по версии ведомства, связан с этим ЧП.

В Москве также занимаются выявлением потенциально опасной продукции "Мистер Сидр". В Роспотребнадзоре рекомендовали отказаться от употребления напитков этой марки и сообщать в случае обнаружения их продажи по телефону 8 (495) 687-40-41.

Роспотребнадзор начал изымать из продажи напитки "Мистер Сидр" во всех субъектах РФ