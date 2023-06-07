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Новости часа: ВСУ ударили с беспилотника по Новой Каховке во время эвакуации жителей

Новости часа: ВСУ ударили с беспилотника по Новой Каховке во время эвакуации жителей

Более 23 тыс жителей Владивостока остались без горячей воды из-за прорыва теплосети

Более 30 тыс куб метров ежесекундно сбрасывается из Каховского водохранилища – Леонтьев

В Новой Каховке начали включать электричество

В Новой Каховке ждут эвакуации около 100 человек

Первый случай отравления сидром зафиксировали в Курганской области

Власти Голой Пристани в Херсонской области планируют эвакуировать 1,5 тыс жителей

Уголовное дело возбудили после пожара в доме на Ленинском проспекте

Российские спецслужбы предотвратили теракты с применением "грязной бомбы"

Новости мира: стрельба произошла на выпускном в американском штате Вирджиния

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ ударили с беспилотника по Новой Каховке при эвакуации жителей подтопленных районов. Об этом сообщили местные власти.

Первый случай отравления суррогатным сидром зафиксировали в Курганской области. Об этом рассказали в СК РФ.

Третий электробусный парк откроют в столице до конца 2023 года. Об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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