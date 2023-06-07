Новости часа: ВСУ ударили с беспилотника по Новой Каховке во время эвакуации жителей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ ударили с беспилотника по Новой Каховке при эвакуации жителей подтопленных районов. Об этом сообщили местные власти.

Первый случай отравления суррогатным сидром зафиксировали в Курганской области. Об этом рассказали в СК РФ.

Третий электробусный парк откроют в столице до конца 2023 года. Об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.