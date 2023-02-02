Мужчина поджег склад в Подмосковье после конфликта с работодателем

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Полиция задержала мужчину, поджегшего ангар в Красногорске, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Склад с вторсырьем загорелся на улице Победы. В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители установили и доставили в участок подозреваемого в поджоге. Им оказался 41-летний житель Удмуртии.

Мужчина признался, что поджег ангар после конфликта с работодателем. Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Вечером 1 февраля стало известно о возгорании на складе с вторсырьем пластика в поселке Нахабино городского округа Красногорск. В МЧС рассказали, что угрозы распространения огня не было.

В результате случившегося никто не пострадал.



Пожар на складе в подмосковном Нахабине охватил 1,4 тысячи квадратных метров

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