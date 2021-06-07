В центре Москвы упавшее дерево повредило шесть машин

Упавшее дерево повредило шесть припаркованных машин в центре Москвы, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Между домами 11 и 13 на улице Рочдельской упало дерево. Повреждено шесть машин, две из них сильно", – сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за ветра и грозы.

Уточняется, что предупреждение о сильном ветре действует до 11:00 среды, 9 июня, о грозе – в Москве до 12:00, в Подмосковье – до 11:00.